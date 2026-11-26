Sampdoria, Mezzotero si prende la scena: quattro gol in quattro partite, Italia e Azerbaigian osservano

26/11/2026 | 11:33:42

La Sampdoria si gode il momento di Lorenzo Mezzotero. Il giovane attaccante classe 2008 sta attraversando un periodo particolarmente positivo e ha trovato la via del gol per quattro partite consecutive in Serie B. Nell’ultima gara contro il Padova è stato protagonista con una doppietta, contribuendo in maniera decisiva alla vittoria per 2-1 della squadra blucerchiata. Numeri importanti per un ragazzo che si sta mettendo in mostra nel campionato cadetto e che sta attirando sempre più attenzione. La Sampdoria punta sulla sua crescita, mentre intorno al suo nome si apre anche una questione legata al futuro internazionale. Mezzotero, infatti, ha origini italiane e azere e può scegliere quale Nazionale rappresentare. Ha già avuto esperienze con le selezioni dell’Azerbaigian uder 21 in quanto ha la doppia nazionalità anche l’Italia potrebbe seguirne il percorso. Il presente, intanto, è tutto con la maglia blucerchiata. Quattro reti nelle ultime quattro partite due di questi in casa contro Benevento ed Entella sono un biglietto da visita importante per il giovane attaccante, che vuole continuare a sfruttare le occasioni a disposizione e confermare quanto di buono mostrato nelle ultime settimane.

foto: x Sampdoria