Sampdoria, Massimo Zanetti si tira indietro: situazione economica del club sempre più complicata

Massimo Zanetti si è sfilato dalla corsa alla Sampdoria. Il suo nome era circolato insistentemente nei giorni scorsi ma oggi l’imprenditore si è sfilato dalla corsa per l’acquisizione del club blucerchiato. Lo apprende l’Ansa che riporta come l’attuale patron della Virtus Bologna di basket abbia deciso di non approfondire il dossier sulla società blucerchiata. Fra le motivazioni anche la situazione economica sempre più complicata del club

Foto: sito ufficiale Sampdoria