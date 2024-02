Sampdoria, Marco Lanna si è dimesso da presidente

Marco Lanna si è dimesso da presidente della Sampdoria. Lanna ha inviato una Pec comunicando la sua decisione di dimettersi da presidente della società. Una svolta (anticipata dal Secolo XIX) arrivata dopo un confronto con il patron Matteo Manfredi, con il quale da mesi erano in corso confronti per attribuire a Lanna un ruolo nel club nel momento in cui con il rinnovo del CdA, la presidenza fosse passata allo stesso Manfredi, che ancora sabato nella conferenza dopo la partita con il Modena, aveva usato parole di stima e di apprezzamento per lui. Il club sta provando a convincerlo a ritornare sui suoi passi, ma una ricucitura – si legge – sembra difficile.

Foto: Twitter Sampdoria