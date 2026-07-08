Lorenzo Insigne ha svolto le visite mediche con la Samp: ora la firma sul contratto

08/07/2026 | 12:10:23

Lorenzo Insigne è pronto al nuovo capitolo Sampdoria. L’ex capitano del Napoli, arrivato a Genoa nella notte, questa mattina si è sottoposto alle visite mediche di rito presso la Casa della Salute di Quarto. Terminate le visite, l’ex Pescara si è recato a Bogliasco per porre la firma sul contratto che lo legherà al club blucerchiato per la prossima stagione (con opzione per un altro anno). Insigne percepirà 500 mila euro netti a stagione più bonus e sarà centrale nel nuovo progetto tecnico.

Foto: x pescara