Sampdoria, la curva prima della Salernitana: “Indossiamo tutta la maglia, faremo ciò che più ci contraddistingue”

14/06/2025 | 18:00:05

Il tifo organizzato della Sampdoria ha suonato la carica alla vigilia della partita contro la Salernitana, la nota degli ultras: “È arrivato il momento di scrollarsi da addosso tutta la merda di questa stagione. È arrivato il momento di fare ciò che di più ci contraddistingue: cantare per questi magici colori. Lo faremo per la nostra storia, per i nostri figli e per i nostri padri. – si legge in un comunicato – Lo faremo per quella maglia, la nostra maglia, che domani indosseremo tutti con orgoglio. A testa alta. Domenica alle 18:30 tutti in Via Del Piano. Tutti con la maglia blucerchiata. Per la Sampdoria, per i Sampdoriani”.

Foto: sito ufficiale Sampdoria