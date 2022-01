Sampdoria, in corso le visite mediche per Rincon

Thomas Rincon sta svolgendo in questi minuti le visite mediche con il suo nuovo club, la Sampdoria. Per il centrocampista venezuelano si tratta di un ritorno in Liguria dopo l’esperienza con la maglia rossoblù del Genoa. Visite in corso presso la struttura Laboatorio Albaro.

FOTO: Twitter Torino