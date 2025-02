Sampdoria, in arrivo Cragno per la porta

In casa Sampdoria è tempo di rinforzi. Infatti, secondo quanto riportato da Gianluigi Longari di Sportitalia , il club blucerchiato avrebbe messo gli occhi su Cragno. Un’occasione più unica che rara per l’estremo difensore che, almeno per il momento, non ha disputato neanche un minuto nella stagione corrente.

FOTO: Cragno Instagram