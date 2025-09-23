Sampdoria, il comunicato di Tey: “Stiamo gettando le basi per tornare in A entro il 2028”

23/09/2025 | 17:11:34

Nella giornata in cui i tifosi della Sampdoria si incontreranno per decidere come portare avanti la contestazione, il club blucerchiato ha rilasciato un comunicato firmato dall’investitore singaporiano Joseph Tey, con l’intento di tranquillizzare la tifoseria ligure in questo periodo di crisi.

Ecco il comunicato:

“Cari tifosi blucerchiati,

è importante per noi che sappiate che ascoltiamo e comprendiamo le vostre frustrazioni. Oggi vi scriviamo per assicurarvi che siamo pienamente impegnati nel club e nel suo sviluppo.

Abbiamo fin qui investito tanto e continueremo a immettere risorse nell’ottica di compiere quanto prima passi in avanti significativi e concreti.

Stiamo sviluppando una strategia a lungo termine per ottimizzare le prestazioni della squadra sul campo. Allo stesso tempo stiamo gettando le basi per riportare la Sampdoria in Serie A entro il 2028.

Siamo perfettamente consci di quanto le ultime stagioni siano state difficili e comprendiamo bene la diffusa delusione che ci circonda. Questo è un altro dei motivi per i quali ci impegneremo ancora di più anche nella ricerca di una migliore comunicazione con tutti i nostri sostenitori.

Siamo fermamente convinti, come sempre, che unità e coesione ci guideranno fuori quanto prima da questo complicato momento tecnico-sportivo. Abbiamo già adottato diverse misure per rafforzare le finanze del club e le nostre strutture, valorizzando al contempo la società sul piano marketing/branding.

Sforzi che ad oggi non si sono riflessi sul campo e proprio per questo non smetteremo di continuare a investire, anche a gennaio, per garantire di poter guardare al futuro con rinnovata fiducia, insieme.

Joseph Tey”

Foto: X Sampdoria