Sampdoria, i convocati per il Lecce

Lista ufficiale diramata da Dejan Stankovic per la sfida interna con il Lecce, in programma domani. Il tecnico doriano ha reso nota la lista dei convocati per la sfida con i giallorossi:

Portieri: Audero, Contini, Ravaglia.

Difensori: Amione, Augello, Bereszynski, Ferrari, Murillo, Murru.

Centrocampisti: Djuricic, Léris, Malagrida, Rincón, Trimboli, Verre, Vieira, Villar, Yepes.

Attaccanti: Caputo, Gabbiadini, Montevago, Quagliarella.

Foto: Logo Sampdoria