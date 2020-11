Sampdoria, i convocati di Ranieri per il Torino

Non recupera Keita Balde e rimane a casa Colley, bloccato dalla gastrite. Ecco i 24 convocati di Ranieri in vista di Torino-Sampdoria, posticipo del lunedì valido per la nona giornata di Serie A 2020-21:

Portieri: Audero, Letica, Ravaglia.

Difensori: Augello, Bereszynski, Ferrari, Regini, Rocha, Tonelli, Yoshida.

Centrocampisti: Askildsen, Candreva, Damsgaard, Ekdal, Jankto, Léris, Silva, Thorsby, Verre.

Attaccanti: Gabbiadini, La Gumina, Prelec, Quagliarella, Ramírez.

Foto: Twitter ufficiale Sampdoria