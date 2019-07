Sampdoria, i convocati di Di Francesco per il ritiro

La Sampdoria ha ufficializzato i convocati per il ritiro di Ponte di Legno, previsto per il 19 luglio. Sono 29 i giocatori a disposizione del tecnico Eusebio Di Francesco per la preparazione dei blucerchiati in vista della prossima stagione. Questo il comunicato della società ligure:

“Eusebio Di Francesco ha convocato 29 blucerchiati per il ritiro estivo di Ponte di Legno. Come concordato Emil Audero raggiungerà i compagni in Alta Valle Camonica a partire dal 19 luglio.

Portieri: Audero, Avogadri, Falcone, Rafael.

Difensori: Augello, Bereszynski, Chabot, Colley, Depaoli, Ferrari, Murillo, Murru, Regini, Sala.

Centrocampisti: Barreto, Capezzi, Ekdal, Jankto, Linetty, Praet, Thorsby, Verre, Vieira.

Attaccanti: Bonazzoli, Caprari, Gabbiadini, Maroni, Quagliarella, Ramírez”.

Foto Twitter Sampdoria