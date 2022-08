Sampdoria, Giampaolo: “Folle annullare il gol di Caputo. A parti inverse cosa avrebbe detto Gasperini?”

Intervenuto in conferenza stampa a termine di Sampdoria–Atalanta, il tecnico dei blucerchiati, Marco Giampaolo, ha così commentato l’esordio dei suoi ragazzi tra le mura amiche: “Dal punto di vista della gara, la squadra mi è piaciuta, ha fatto bene in entrambe le fasi. I ragazzi hanno avuto anche una buona personalità. Mi sento penalizzato dal gol annullato, a parti invertite mi chiedo cosa avrebbe detto Gasperini. Avrei accettato se l’arbitro avesse fischiato un calcio di punizione, non accetto questa scelta. Sarebbe stato un rigore da assegnare a parti invertite? Mai nella vita. Mi sento penalizzato, mi auguro che la squadra non perda la fiducia. Quanto ha influito il gol annullato? Non lo so, so solo che è una follia annullare un gol del genere”.

Foto: Twitter Sampdoria