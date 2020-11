Sampdoria-Genoa: i convocati di Ranieri per il derby di Coppa Italia

Sono tre gli assenti per Claudio Ranieri in vista del derby della Lanterna di Coppa Italia: Keita Balde, Omar Colley e Fabio Quagliarella.

A seguire l’elenco dei 23 blucerchiati convocati dal tecnico per la gara delle 17.00.

Portieri: Audero, Letica, Ravaglia.

Difensori: Augello, Bereszynski, Ferrari, Regini, Rocha, Tonelli, Yoshida.

Centrocampisti: Askildsen, Candreva, Damsgaard, Ekdal, Jankto, Léris, Silva, Thorsby, Verre.

Attaccanti: Gabbiadini, La Gumina, Prelec, Ramírez.

Foto: Twitter ufficiale Sampdoria