Sampdoria, Gabbiadini out per più di un mese: domani sarà operato

La Sampdoria perde Manolo Gabbiadini per oltre un mese: l’attaccante blucerchiato domani a Roma (Villa Stuart) sarà sottoposto a un intervento chirurgico per risolvere il problema all’ernia inguinale. Una decisione per risolvere definitivamente un problema che stava creando problemi all’attaccante dallo scorso agosto quando terminò il campionato. In questa stagione il dolore è proseguito per Gabbiadini che praticamente non è mai stato utilizzato da Claudio Ranieri: per lui appena tre presenze per un totale di 109 minuti.

Foto: Twitter Gabbiadini