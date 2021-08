Sampdoria, Ferrero contestato al Mapei Stadium dai tifosi blucerchiati

Al Mapei Stadium è in corso Sassuolo-Sampdoria, gara valida per la seconda giornata di Serie A. Presente sugli spalti anche Massimo Ferrero, presidente dei blucerchiati, che voluto seguire la sua squadra in trasferta come spesso avviene. I tifosi doriani, però, sembrerebbero non aver affatto gradito la sua presenza, visto che gli hanno intonato dei cori a dir poco spiacevoli: “Ferrero pezzo di…”, è solo uno di questi. Prosegue, dunque, la contestazione avviata già da un bel pezzo da parte dei supporter liguri nei confronti della società.

Foto: Twitter Ferrero