Sampdoria, escluse fratture per Maroni: il comunicato

La stagione della Sampdoria è cominciata piuttosto bene: tre reti rifilate al Crotone e turno di Coppa Italia superato. La squadra di Eusebio Di Francesco ha però ieri dovuto registrare anche una brutta notizia, ovvero l’infortunio di Gonzalo Maroni. Il giovane argentino, in gol dopo meno di un minuto dal suo ingresso in campo, ha subito nei minuti finali un colpo alla caviglia che lo ha costretto a uscire dal terreno di gioco lasciando in dieci i suoi. Il club doriano ha dunque comunicato sul proprio sito ufficiale un primo report sulle sue condizioni, escludendo fratture: “Per quanto riguarda Gonzalo Maroni, uscito anzitempo dalla gara dello Scida, le prime lastre hanno escluso fratture ossee alla caviglia destra. Seguiranno ulteriori accertamenti“.

Foto: sito ufficiale Sampdoria