Sampdoria, Djuricic: “Felice di essermi sbloccato, siamo sulla strada giusta”

Dopo il gol contro il Milan, ai microfoni di Dazn, ha parlato il trequartista della Sampdoria, Filip Djuricic. “Divido la partita in due parti, sono contento per il gol perché mi sono sbloccato ma per la squadra non sono contento. Abbiamo giocato bene ma dobbiamo migliorare in alcune cose, sono contento però dell’atteggiamento e siamo sulla strada giusta perché la Sampdoria ha una buona squadra alla fine. Come è stata questa estate? Molto difficile, alla fine ho creduto in me stesso e ho avuto il supporto della mia famiglia. Guardo il calcio con occhi diversi. Il problema è stato l’infortunio ma sono stato mentalmente forte”.

Foto: Instagram Sampdoria