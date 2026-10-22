Sampdoria, D’Angelo: “Poco tempo per lavorare sui principi tattici. Voglio una squadra dinamica e verticale”

22/10/2026 | 17:56:19

Il nuovo allenatore della Sampdoria, Luca D’Angelo, ha rilasciato le prime parole ai microfoni del club blucerchiato: “Trovo una Sampdoria in difficoltà ma il tempo è dalla nostra parte. Dovremo essere bravi a sfruttarlo nel modo migliore il tempo, anche se nell’immediato ne avremo poco per lavorare sui principi tattici. Ci aspettano tre partite in una settimana e sarà fondamentale concentrarci soprattutto sull’aspetto mentale e sul temperamento. Vorrei una Sampdoria dinamica, verticale, che abbia voglia di attaccare e provi a invadere la metà campo avversaria. Dobbiamo cercare di essere propositivi, mettere in campo energia e personalità e affrontare le partite con il giusto atteggiamento. I tifosi li ho conosciuti da avversario e credo di non dover dire loro niente. Sono sempre al fianco della squadra, in ogni partita, e questo è un aspetto importante. A noi spetta il compito di lavorare e dare tutto sul campo per cercare di ripagare il loro sostegno”.

Foto: Instagram Samp