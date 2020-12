Sampdoria-Crotone: le formazioni ufficiali

Sampdoria-Crotone è l’anticipo delle 18 della 13ª giornata di Serie A. Ranieri schiera La Gumina in attacco e tiene Quagliarella in panchina. Stroppa riporta Messias in attacco, dopo averlo impiegato da mezzala a Udine.

SAMPDORIA (4-4-1-1) – Audero; Ferrari, Tonelli, Colley, Augello; Jankto, Ekdal, Adrien Silva, Damsgaard; Verre; La Gumina. All.: Ranieri.

CROTONE (3-5-2) – Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Pereira, Eduardo Henrique, Petriccione, Molina, Reca; Messias, Sim. All.: Stroppa.

Foto: sito Comune Genova