Sampdoria contestata, volo dirottato a Milano per evitare scontri con i tifosi

14/05/2025 | 11:48:38

La Sampdoria vive il suo momento più buio con la retrocessione in Serie C divenuta una realtà. E la tensione è esplosa subito dopo il fischio finale della gara contro la Juve Stabia, mentre la squadra si apprestava a raggiungere il tunnel che portava agli spogliatoi, un cordone di polizia si è mosso affinché il tutto avvenisse nelle condizioni di totale sicurezza. Qualche tifoso particolarmente agitato avrebbe provato, invano, a scavalcare le barriere e a sfondare i cancelli per avvicinarsi ai calciatori. Il ritorno era previsto su Genova nella notte, ma in considerazione dell’incandescente clima del capoluogo ligure, il gruppo squadra è stato dirottato a Milano. La squadra ha lasciato il “Menti” passata la mezzanotte, ed è atterrata all’alba a Malpensa, poi è scesa in pullman fino a Bogliasco scortata dalla polizia, utilizzando un mezzo non ufficiale per evitare di essere riconosciuto dai tifosi inferociti. I calciatori sono arrivati questa mattina alle 6.30 al centro sportivo, poi c’è stato il rompete le righe.

FOTO: Instagram Sampdoria