Sampdoria contestata a Bogliasco, i tifosi si fanno consegnare le maglie: “Andate a lavorare”

16/05/2025 | 18:30:54

Prosegue il clima di grande tensione in casa Sampdoria. Nel pomeriggio la squadra blucerchiata, fresca di retrocessione in Serie C per la prima volta nella sua storia, si è ritrovata al centro sportivo di Bogliasco per riprendere gli allenamenti. Intorno alle 16 un gruppo composto da circa cento tifosi si è presentato al quartier generale blucerchiato per puntare il dito contro la squadra. Appostati fuori dal cancello, i gruppi della Gradinata Sud hanno alzato alcuni cori contro la squadra (“Andate a lavorare”) ma anche contro la società con il presidente Manfredi, l’amministratore delegato Fiorella e il board advisor finiti nel mirino. La protesta non si è arrestata, con i tifosi che hanno chiesto indietro le maglie ai giocatori, tuonando: “Non vi appartengono”. Due rappresentanti dei tifosi hanno infatti chiesto di poter entrare negli spogliatoi per un nuovo confronto con i giocatori, ai quali hanno chiesto le maglie in segno di mancata appartenenza. Il centro sportivo è stato presidiato dalle forze dell’ordine, con un clima di massima allerta visto il nervosismo divampato dalla sera della retrocessione in poi.

Foto: Instagram Sampdoria