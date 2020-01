Sampdoria, con Ranieri la difesa è un bunker: porta inviolata per 5 volte. Record in Serie A

Le squadre di Claudio Ranieri collezionano da sempre numeri eccezionali in difesa, e la Sampdoria non poteva fare eccezione. Nonostante una posizione in classifica deficitaria (i blucerchiati sono a 16 punti, a +2 dalla zona retrocessione), la squadra tiene numeri da record. Da quando il tecnico romano è subentrato a Eusebio Di Francesco, infatti, la Sampdoria ha mantenuto in 5 occasioni la porta inviolata (contro Roma, Spal, Atalanta, Genoa, Milan). In Italia, in questo stesso periodo, nessuno ha ottenuto risultati migliori in difesa, e in Europa solo il Real Madrid (7) e il Leicester (6) possono vantare statistiche più alte.

Foto: Twitter Sampdoria

https://twitter.com/sampdoria/status/1214474503847329793