Sampdoria, con il Lecce è già l’ultima spiaggia? Servono solo i 3 punti

Ultimo posto in classifica, con sole 2 gare senza sconfitte in 9 giornate. La Sampdoria attraversa uno dei momenti sportivi più negativi degli ultimi anni, senza apparentemente riuscire a reagire ad una crisi per certi versi molto sorprendenti.

L’arrivo di Ranieri sulla panchina blucerchiata in luogo dell’esonerato Di Francesco non è bastato ad invertire una rotta totalmente negativa. Con l’ex Leicester è arrivato un punto (contro la Roma all’esordio) prima de nuovo ko a Bologna, nel lunch match della scorsa giornata di Serie A.

La sfida al Lecce, adesso, è un viatico importante per i liguri, chiamati a lasciarsi alle spalle una prima parte di stagione orribile e un ultimo posto impietoso per il blasone blucerchiato. Ma, contro una delle squadre più in forma della A, capace sabato di fermare addirittura la Juventus, per Quagliarella e compagni non si prospetta compito facile.

Foto: Twitter Sampdoria