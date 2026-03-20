Sampdoria, clima pesante. Domani contestazione a Bogliasco

20/03/2026 | 20:58:20

Dopo un anno, la Sampdoria rivive l’incubo della retrocessione in Serie C. I blucerchiati sono in zona playout, dopo la sconfitta contro la Carrarese e soprattutto le incertezze societarie spaventano i tifosi, che provano a dare una sveglia, alla vigilia della gara contro l’Avellino.

“Ci siamo rotti il cazzo. Sabato ore 11.30 a Bogliasco”: questa, la nota diffusa attraverso i social dagli Ultras Tito Cucchiaroni 1969 e dai gruppi della Gradinata Sud circa la situazione della Sampdoria, che non pare aver giovato del terzo cambio stagionale in panchina. La tifoseria ha deciso di far sentire nuovamente la propria voce, in vista poi del cruciale scontro di domenica 22 marzo contro l’Avellino, un crocevia delicato per la stagione dei genovesi.

Foto: logo Sampdoria