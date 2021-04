Sampdoria, Bereszynski torna in gruppo. Il report

Dopo la gara con il Crotone, la Sampdoria è tornata in campo nella mattinata di oggi in vista del prossimo match di campionato di sabato contro il Sassuolo al Mapei. Chi ha giocato a Crotone ha svolto una seduta rigenerativa, mentre per tutti gli altri disponibili allenamento sul campo 1 del “Mugnaini” con circuito di attivazione, esercitazione tecnica e partite a pressione. In gruppo si è rivisto anche Bereszynski. Parzialmente sul campo con i compagni Ekdal, sessione individuale invece per Ramírez mentre Torregrossa continua infine il proprio percorso di recupero agonistico. Per domani il programma prevede una seduta mattutina di rifinitura e, nel pomeriggio, la partenza per Reggio Emilia.

Foto: Twitter Sampdoria