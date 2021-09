Sampdoria, battuta 3-1 la Ternana in amichevole. Caputo subito a segno

Approfittando della sosta dei campionati, tempo di amichevoli per i club, per mettere minuti nelle gambe à a chi è in ritardo di condizione. .

A Bogliasco la Sampdoria ha regolato la Ternana per 3-1. Un buon test per i blucerchiati di Roberto D’Aversa, schierati con il 4-4-2 e rinforzati da una manciata di Primavera.

Subito a segno il nuovo acquisto, Ciccio Caputo, che ha aperto le marcature nel primo tempo.

Nella ripresa a segno Verre e Capone. Per le Fere aveva pareggiato Chabot.

Sampdoria che si ritroverà lunedì per preparare il ritorno in campo in campionato.

Foto: Instagram personale