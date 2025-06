Sampdoria avanti 1-0 sulla Salernitana all’intervallo. A segno Meulesteen

La Sampdoria conduce per 1-0 al termine della prima frazione di gioco. La prima occasione della gara arriva al settimo minuto con il tiro potente di Sibilli che finisce a lato di poco. Al 25′, invece, è Christensen con un grande riflesso a salvare i suoi dalla conclusione del numero 33 doriano. La gara si sblocca poco prima del 40′: Christensen non allontana in maniera decisa il pallone, ne approfitto Alex Ferrari che con un’acrobazia rimette la palla in mezzo dove Meulesteen lasciato solo a saltare di testa fa esplodere Marassi.

Foto: instagram Serie B