Sampdoria, assente Ihattaren per motivi familiari. Il report odierno

Continua la preparazione della Sampdoria in vista della trasferta di domenica contro il Cagliari. Alla seduta odierna non ha partecipato Ihattaren per motivi familiari, mentre hanno lavorato a parte sia Chabot che Ronaldo Vieira che difficilmente potrebbero recuperare per il match della Sardegna Arena. Continua invece il lavoro con il gruppo Gabbiadini che potrebbe essere convocato dopo essere rimasto ai box negli ultimi due mesi causa infortunio.

FOTO: Twitter Sampdoria