Sampdoria: anche il polacco Bereszynski positivo al Coronavirus

Ennesimo caso di calciatore positivo al COVID-19 in casa Sampdoria. Si tratta del polacco Bartosz Bereszynski, che lo ha comunicato ai tifosi tramite un post su Instagram: “Sfortunatamente, sono risultato positivo al test per il COVID-19. Sto bene Nonostante le precauzioni prese recentemente, non sono riuscito ad evitare l’infezione. Ecco perché vi chiedo di essere responsabili e di rimanere a casa il più possibile in questo momento.”

Foto: profilo ufficiale Twitter U.C. Sampdoria

Link: profilo Instagram personale Bartosz Bereszynski