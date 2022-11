Sampaoli: “La FIFA ha pensato solo ai soldi. Ma ormai è inutile lamentarsi”

Intervenuto in conferenza stampa, Jorge Sampaoli, è tornato a parlare del prossimo Mondiale che si disputerà in Qatar: “In tanti sono a un passo dal giocare la competizione più importante della loro carriera e la vicinanza all’evento aiuta a non concentrarsi del tutto. Logicamente, i giocatori non guardano con la coda degli occhi, ma con entrambi gli occhi al Mondiale. Ma non è colpa loro. Semplicemente la FIFA ha scelto un luogo in cui il torneo non avrebbe dovuto giocarsi e un momento in cui non avrebbe dovuto essere giocato. E ha fatto tutto per soldi. Oramai inutile lamentarsi. Si tratta di un affare che ormai è stato chiuso. Non abbiamo scelta, dobbiamo accettarlo pagarne anche le conseguenze. In ogni caso noi finiamo di giocare domenica, poi ci sarà una settimana di pausa dal 14 al 22 e dopo inizierò la preparazione con i calciatori che sono rimasti a disposizione”.

Foto: Twitter Marsiglia