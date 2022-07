Sampaoli dice addio all’OM: “I miei obiettivi non sono gli stessi dei dirigenti”

Stamattina era arrivata la notizia clamorosa del possibile addio di Sampaoli dall’OM. Il tecnico che ha riportato in Champions la squadra francese ha rescisso il contratto in maniera istantanea. Pochi minuti fa ha spiegato, con una lunga lettera, pubblicata sui suoi canali ufficiali, il motivo dell’addio. Sampaoli scrive “I miei obiettivi non sono gli stessi dei dirigenti. Non c’è niente di sbagliato nel pretendere cose diverse“. Una bella gatta da pelare ora per la dirigenza che deve trovare l’erede dell’argentino.

Ecco la lettera intera. “Appena arrivato a Marsiglia, mi sono sentito come a casa, come se ci avessi vissuto tutta la vita. L’OM è una passione. Ogni volta che entravo nell’Orange Vélodrome, il mio cuore batteva forte. L’ultima stagione è stata fantastica. Essere l’allenatore di questo club è stato un piacere per me. Sono stato molto felice.

I miei obiettivi non sono gli stessi dei dirigenti. Non c’è niente di sbagliato nel pretendere cose diverse. L’importante è puntare all’eccellenza e volere il meglio per OM.

Vorrei ringraziare Pablo Longoria e la sua squadra per avermi dato fiducia. Grazie ai giocatori per aver reso il calcio uno sport così bello. Grazie a tutti i dipendenti del club per aver dato il 100% per la squadra. Grazie ai sostenitori, perché senza di voi niente avrebbe senso.

Alla prossima”.