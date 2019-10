Samp, urge la svolta con nomi nuovi e grandi dirigenti. Romei e Pecini sono il passato

La Sampdoria è in vendita, manca poco. Ormai Ferrero ha deciso, il gruppo Vialli si è materializzato e in tempi ragionevolmente brevi arriveremo a una soluzione. Una parentesi non bella, quella degli ultimi mesi, con troppa improvvisazione, con il ritorno di Pecini dopo il fallimento di Empoli, con il contributo minimo di Romei che appartiene al passato e che non ha certo brillato. Chissà quale sarà il loro futuro, se ci sarà un futuro calcistico, con la Samp che ha scritto pagine non belle e che ha fatto parlare di sé solo ed esclusivamente per il malcontento (giustificato) della gente. Quale futuro per Romei e Pecini è una argomento che sinceramente ci interessa relativamente, è bastato poco per capire il loro contributo non sufficiente per un club di questo spessore. Di sicuro la Samp merita dirigenti più competitivi e una prospettiva all’altezza del blasone. Senza perdere altro tempo e dimenticando le inquietanti pagine degli ultimi mesi.