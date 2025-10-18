Samp, ufficiale l’esonero di Donati. In arrivo Salvatore Foti

18/10/2025 | 18:06:05

Inevitabile l’esonero di Massimo Donati dopo l’ennesima sconfitta maturata ieri nel derby di Chiavari.

Questo il comunicato:

“L’U.C. Sampdoria comunica di aver sollevato Massimo Donati dall’incarico di allenatore della prima squadra. Il club lo ringrazia per la professionalità e l’integrità dimostrate durante la sua permanenza e porge al contempo i suoi ringraziamenti ai collaboratori Davide Mandelli e Andrea Faccioli”.

Adesso la Samp si prepara ad annunciare Salvatore Foti che, come svelato circa 2 mesi fa a Sportitalia, era stato a un passo dalla panchina blucerchiata. Adesso è il momento di raccogliere l’eredità di Donati, all’interno di una situazione delicatissima.

Foto: X Sampdoria