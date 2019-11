Samp, senti Ramirez: “Dobbiamo continuare così. Con Ranieri difendiamo con ordine, avverto la fiducia”

Gaston Ramirez, trequartista della Sampdoria, ha parlato del momento dei blucerchiati di Claudio Ranieri ai microfoni di Sky: “È vero che siamo in una situazione difficile, ogni punto è importante e contribuire a migliorare la situazione fa piacere. Non si può giocare solo a difendere ma questo è un aspetto che ci mancava perché abbiamo subito troppi gol: Ranieri ha lavorato bene sotto questo aspetto e ora pensiamo a fare meglio, perché le partite si vincono facendo gol. Poteva fare una carriera migliore? Ogni anno che passa uno vuole fare meglio. Ho fiducia in me, penso di poter fare meglio di quanto fatto finora. Il mister mi ha dato tanta fiducia in questo periodo, spero di continuare così”.

Foto: Sampdoria Twitter