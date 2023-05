Samp-Sassuolo, il presidente Lanna omaggia Vialli sotto la Gradinata Sud

Emozioni al Ferraris per l’ultima partita della stagione della Sampdoria. Dopo la standing ovation riservata a Fabio Quagliarella all’uscita dal campo (tra le lacrime del calciatore), c’è stato un altro momento di grande emozione a Marassi. Dopo il triplice fischio, il presidente Lanna è sceso in campo portando con sé la maglia di Gianluca Vialli sotto la Gradinata Sud. Pioggia di applausi e cori per ricordare Vialli, per un altro momento di grande emozione al Ferraris.

Foto: Twitter Sampdoria