Samp-Roma, le ultimissime sulle probabili formazioni

Alle 15:00 di domani andrà in scena Sampdoria-Roma. Ranieri ritrova proprio la sua Roma da avversario, nel giorno del suo 68esimo compleanno, e dovrebbe schierarsi col 4-4-2 con Audero tra i pali, Bereszynski, Colley, A. Ferrari e Murru nella linea difensiva; Rigoni, Vieira, Ekdal e Jankto a centrocampo; Gabbiadini e Quagliarella in attacco. Fonseca, fermato per un turno di squalifica, sarebbe intenzionato a rispondere col 4-2-3-1 con Pau Lopez in porta, Florenzi, Mancini, Smalling e Kolarov nel pacchetto arretrato; Cristante e Veretout in mediana con Zaniolo, Pastore e Kluivert a supporto dell’unica punta Kalinic. A seguire le probabili formazioni:

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, A. Ferrari, Murru; Rigoni, Vieira, Ekdal, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella. Allenatore: Ranieri.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pastore, Kluivert; Kalinic. Allenatore: Fonseca.

Foto: Sampdoria Twitter