Samp-Roma 2-0, Adrien Silva e Jankto decisivi. Per i giallorossi un gol annullato e un rigore fallito

La Sampdoria supera per 2-0 la Roma allo Stadio Ferraris, nella sfida valida per la trentaquattresima giornata di Serie A 2020/21. Ennesima caduta per Fonseca che con questo risultato mette a serio rischio anche la qualificazione in Europa. I blucerchiati approfittano del momento nero dei giallorossi e portano a casa tre punti pesanti e prestigiosi. Un gol per tempo per la squadra di Ranieri: la prima arrivata nel primo tempo con Adrien Silva e poi al 65′ con Jankto che con un potente tiro in diagonale ha battuto Fuzato. Tanta sfortuna per la Roma che dopo il doppio svantaggio ha provato a riaprire la gara ma prima il Var (che ha annullato un gol a Mayoral) e poi un rigore sbagliato da Dzeko hanno condannano la squadra a questa sconfitta.