Samp-Rigoni: arrivo confermato per domani

Emiliano Rigoni alla Samp. L’arrivo è confermato per domani. Un operazione che il club di Ferrero ha chiuso con lo Zenit, con un prestito con obbligo di riscatto a 10 milioni in caso di un determinato numero di presenze. cresciuto calcisticamente in patria con esperienze importanti del Racing e nell’Independiente. Viene acquistato dallo Zenit di San Pietroburgo su indicazione dell’ex tecnico Roberto Mancini. La sua stagione nel campionato russo non è stata esaltante, e dopo il cambio di tecnico lo Zenit ha deciso di non puntare su di lui. L’occhio vigile degli osservatori dell’Atalanta lo hanno monitorato e segnalato come potenziale rinforzo. In nerazzurro si presenta bene, ma finisce per perdersi con il trascorrere dei mesi, tanto che a gennaio ritorna in Russia. Ora la Samp per cercare di riscattarsi e dimostrare tutto il suo valore, grazie anche all’aiuto di Di Francesco.

Foto: Twitter Zenit