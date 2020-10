Samp-Ranieri, un anno insieme. Il club lo celebra sui social

Quando Claudio Ranieri arrivò alla Sampdoria, i blucerchiati annaspavano in fondo alla classifica. Il tecnico romano fu chiamato per compiere un miracolo e traghettare la squadra verso la salvezza. Non solo dopo qualche mese riuscì a tirare Quagliarella e compagni fuori dalle sabbie mobili, ma chiuse il discorso prima della fine del campionato. Il club oggi ha celebrato l’anno di matrimonio con un post sui social.

Foto: Twitter Samp