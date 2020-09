Samp, Ranieri: “Dai miei giocatori voglio che lottino dall’inizio alla fine”

L’allenatore della Sampdoria, Claudio Ranieri, ha presentato la sfida contro il Benevento, in programma tra due giorni. Queste le parole dell’allenatore in conferenza stampa: “L’arrabbiatura e delusione sono passate perché sono una persona che pensa al giorno dopo. Sono un positivo e mi auguro che quanto di male fatto con la Juventus sia uno stimolo in più a nostro favore per affrontare una squadra difficile come il Benevento. Una matricola che ha stravinto il campionato di Serie B per cui è in piena fiducia e correranno e presseranno come diavoli. Dobbiamo lottare. A prescindere dai sistemi di gioco voglio che i miei giocatori lottino. Per me al primo posto c’è la volontà di lottare e sconfiggere l’avversario. E’ uno sport e tu devi prevalere, questa è la mia filosofia. Questo voglio dai miei giocatori, che lottino dall’inizio alla fine”.

Foto: Twitter Sampdoria