Samp, Ranieri accetta il contratto rifiutato da Pioli e Gattuso. La rincorsa continua di Ferrero

E ora anche Massimo Ferrero, dopo un lunghissimo inseguimento, è riuscito a trovare un allenatore per la Samp. Claudio Ranieri ha accettato il contratto rifiutato prima da Pioli (andato al Milan) e poi da Gattuso (non troppo convinto della proposta), aveva chiesto 2 anni che inevitabilmente avranno una logica in caso di salvezza dei blucerchiati, ben oltre l’aspetto formale. Ranieri ripartirà dalla sua Roma, subito dopo la sosta. E guarda caso prende il posto di Di Francesco, come con i giallorossi, nella speranza di fare risultato migliore. Intanto, la rincorsa di Ferrero continua: ha preso un allenatore dopo quasi una settimana condotta all’inseguimento. Ora serve ritrovare credibilità, risolvere le diatribe interne anche con gente che dopo una vita gli ha voltato le spalle. E la Samp, per storia e blasone, merita molto di più.

Foto: Independent