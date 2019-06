Samp-Pioli conferme sull’accordo, ma intanto Di Francesco…

Il nome in pole per la panchina della Sampdoria è quello di Stefano Pioli. L’accordo tra le parti è da poco meno di un milione e mezzo di euro a stagione ma nel frattempo Di Francesco è arrivato a Milano. Il 2 giugno vi abbiamo parlato di un incontro che il tecnico ex Roma avrebbe tenuto con il club blucerchiato e il suo arrivo a Milano ne è la prova. Di Francesco è un profilo che piace ma è ancora legato da un contratto da quasi 3 milioni di euro fino al 2020 con i giallorossi. L’allenatore abruzzese era stato seguito anche dalla Fiorentina nel momento delle dimissioni di Pioli a Firenze. E non possiamo certo escludere che la sua presenza a Milano possa anche essere collegata ad un eventuale interesse della società che sta per essere rilevata da Rocco Commisso. Di Francesco ha lavorato con Massara, che ha appena risolto con la Roma, e che sta valutando la proposta di Sabatini che vorrebbe portarlo a Bologna. Ma su Massara bisogna prestare attenzione anche in virtù degli ultimi avvenimenti.

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina