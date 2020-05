Samp, lavoro atletico e tecnica agli ordini di Ranieri. Assente Ferrari

Seconda giornata di lavoro a Bogliasco per la Sampdoria di Claudio Ranieri, impegnata in una doppia seduta individuale a gruppi organizzata sui due manti erbosi del “Mugnaini”. Il programma ha previsto tecnica e atletica nella parte mattutina e sviluppo della forza sul campo in quella pomeridiana. Unico assente Alex Ferrari, sempre impegnato a Bologna con la riabilitazione post-infortunio. Domani, mercoledì, i blucerchiati si ritroveranno soltanto nel pomeriggio.