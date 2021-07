Samp, l’attesa per Faggiano e poi sarà mercato

Massimo Ferrero dice che le vere operazioni di mercato ci saranno da Ferragosto in poi, può darsi. Ma intanto ci sono club che hanno fatto, mentre la Samp è ferma. Tutto questo perché si attende l’arrivo di Daniele Faggiano, da noi annunciato in tempi non sospetti, per tuffarsi nelle trattative. E’ possibile che già dai primissimi giorni della prossima settimana si possa entrare nel vivo: Conti, Pezzella e Cutrone sono nomi sempre validi. La Samp ha un organico impostato al 70-80 per cento, servirà anche qualche cessione per poi perfezionare le operazioni in entrata.

FOTO: Sito ufficiale Parma