Samp, la FIGC squalifica per 4 mesi il presidente Ferrero

La FIGC ha squalificato per 4 mesi il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero. Il numero uno dei blucerchiati, si legge nel comunicato 175/AA, è stato sanzionato per irregolarità sui pagamenti dei lavori di ristrutturazione del centro sportivo “Mugnaini”, a Bogliasco. Assieme a lui squalificata anche la signora Vanessa Ferrero per lo stesso tempo. Al club blucerchiato, invece, è stata comminata un’ammenda di 15mila euro.

Foto: Sampdoria Twitter