Samp-Juve, le ultimissime sulle probabili formazioni

La 17esima giornata di Serie A è già ai nastri di partenza. Domani è in programma l’anticipo del Ferraris tra Samp e Juve, con fischio d’inizio previsto alle ore 18.55. Andiamo a dare uno sguardo alle probabili formazioni.

Ranieri perde Vieira per squalifica e Ekdal rimane in forte dubbio, ma dovrebbe recuperare Jankto, che si piazzerebbe a centrocampo nel 4-4-2 in cui si giocano una maglia dal 1’ Gabbiadini e Ramirez al fianco di Quagliarella, con i primo favorito. Se Thorsby avanza in mediana, chance per Murillo in difesa. Sarri ritrova Cuadrado e Pjanic, ma deve fare a meno di Bentancur, squalificato. Di nuovo titolari De Ligt e Alex Sandro (in vantaggio su De Sciglio), con Rabiot e Matuidi mezzali. Occhio alla possibile conferma del tridente pesante, ma per ora è più probabile vedere in campo Bernardeschi alle spalle di Ronaldo e Dybala. Tra i pali, Buffon al posto dell’infortunato Szczesny.

SAMP-JUVE, LE PROBABILI FORMAZIONI:

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Murillo, Ferrari, Colley, Murru; Depaoli, Thorsby, Linetty, Jankto; Quagliarella, Gabbiadini. Allenatore: Ranieri.

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro (De Sciglio); Rabiot, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Sarri.

Foto: Twitter ufficiale Juventus