Samp-Juve, i convocati di Ranieri: ok Gabbiadini e Quagliarella

Claudio Ranieri ha diramato la lista dei convocati per l’anticipo di domani, mercoledì, con la Juventus (ore 18.55). Sono 23 i chiamati, con i quattro lungodegenti Edgar Barreto, Bartosz Bereszynski, Andrea Bertolacci, Federico Bonazzoli ancora out, più lo squalificato Ronaldo Vieira. Inserito in lista il centrocampista della Primavera Marco Pompetti (maglia numero 31). A seguire l’elenco completo:

Portieri: Audero, Falcone, Seculin

Difensori: Augello, Chabot, Colley, Depaoli, Ferrari, Murillo, Murru, Regini

Centrocampisti: Ekdal, Jankto, Léris, Linetty, Pompetti, Thorsby

Attaccanti: Caprari, Gabbiadini, Maroni, Quagliarella, Ramírez, Rigoni

Foto: Sampdoria Twitter