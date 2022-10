Samp, il giorno di Stankovic. Primo allenamento, sabato esordio

Dejan Stankovic è arrivato a Genova, pronto per il primo allenamento con la Samp. Appuntamento per il pomeriggio, ci sarà poco tempo a disposizione per preparare l’esordio fissato per sabato sera in casa del Bologna. Una partita già delicatissima, tenendo conto che anche il Bologna non può più sbagliare, avendo perso le prime due partite del nuovo corso, il prezzo da pagare a una svolta in panchina che necessita di tempo. Stankovic ha firmato un contratto fino al 2023 con opzione e ricco premio in caso di salvezza.

Foto: twitter Stella Rossa