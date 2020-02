Samp, i convocati di Ranieri per il Toro: ci sono Yoshida e Quagliarella

Ultime sulla Sampdoria in vista della gara di domani contro il Torino (ore 18). Oggi Claudio Ranieri e staff hanno diretto l’ultima seduta prima dell’anticipo in casa dei granata. Al termine della rifinitura mattutina il mister ha convocato 24 blucerchiati, tra i quali figura per la prima volta Maya Yoshida. Tra gli assenti Fabio Depaoli e Alex Ferrari, alle prese – il primo al Poggio, il secondo a Bologna – con i rispettivi percorsi di recupero.

Portieri: Audero, Falcone, Seculin.

Difensori: Augello, Bereszynski, Chabot, Colley, Murru, Tonelli, Yoshida.

Centrocampisti: Barreto, Bertolacci, Ekdal, Jankto, Léris, Linetty, Thorsby, Vieira.

Attaccanti: Bonazzoli, Gabbiadini, La Gumina, Maroni, Quagliarella, Ramírez.

Foto: Twitter Sampdoria