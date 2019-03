Il derby della Lanterna tra Samp e Genoa si giocherà sabato 13 aprile alle 18. Il match era previsto inizialmente per lunedì 15 aprile alle 20.30, per evitare la sovrapposizione con la Mezza maratona in programma domenica mattina. Poi la protesta della città e il pressing di Comune e Regione, che hanno chiesto una data alternativa.